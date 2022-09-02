Соцсети: в Донецке прогремел взрыв, в одном из районов заметили дым
В оккупированном Донецке сегодня, 2 сентября, прогремел мощный взрыв. Местные жители заметили дым в одном из районов города, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По словам местных, взрыв прогремел в Калининском районе в восточной части Донецка. В оккупированном городе, вероятно, вспыхнул пожар, поскольку жители заметили дым.
Напомним, 23 августа в центре Донецка слышали взрывы. Оккупанты заявили о "прилете" по зданию так называемой администрации главаря "ДНР" Дениса Пушилина.