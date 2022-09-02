Россия грозится признать США стороной войны в Украине

Российская Федерация может признать США стороной войны в Украине из-за военной помощи, которую оказывает Вашингтон, сообщает Новое время.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, от превращения США в сторону войны в Украине «отделяет тончайшая грань».

Он подчеркнул, что США продолжают предоставлять Украине вооружение. При этом Россия якобы предупреждала США о последствиях такой политики.

"К сожалению, мы вынуждены отметить с тревогой, что степень вовлеченности американской стороны в эту ситуацию, и степень погружения Вашингтона, в том числе в материальную поддержку вооружения киевского режима, продолжает расти. Эта тенденция опасная, мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США осуществляют эту накачку и, вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставят себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта" , — отметил он.

19 августа стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 775 млн долларов, который включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и 105-мм гаубицы.

8 августа США объявили о передаче Украине 18-го и самого большого пакета военной помощи на 1 млрд долларов, который включает боеприпасы для HIMARS, NASAMS, 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin.