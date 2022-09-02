Euractiv: ЕС согласовал транш на 5 млрд евро для Украины, но Венгрия против

Все страны-участницы Европейского союза, кроме Венгрии, согласились предоставить гарантии еще на 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает издание Euractiv.

По словам источников издания, Еврокомиссия на следующей неделе сделает официальное предложение по этому поводу, несмотря на сопротивление венгерского правительства.

Ожидается, что в конце следующей недели министры экономики стран ЕС подпишут политическую декларацию в поддержку транша на 5 млрд евро. Пакет могут официально принять на заседании Совета ЕС, которое пройдет 20 сентября в Брюсселе.

Отметим, этот транш является частью ранее согласованной помощи на 9 млрд евро, из которых 1 млрд уже получила Украина.

Напомним, в августе стало известно, что Германия пообещала Украине разблокировать 8 млрд евро помощи от Евросоюза.

Президент Владимир Зеленский называл блокировку макрофинансовой помощи для Украины "преступлением и ошибкой".