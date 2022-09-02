В России отреагировали на решение Зеленского прекратить деятельность ТКГ

В России отреагировали на решение президента Владимира Зеленского прекратить деятельность делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Там выдали, что украинский лидер подвергся влиянию "внешних сил", а сам он якобы боится проявить политическую волю, сообщает Обозреватель.

Соответствующее заявление сделал полпред РФ в ТКГ, российский посол в Минске Борис Грызлов, сообщило пропагандистское издание ТАСС.

По его словам, "России не о чем договариваться с такими ничего не решающими переговорщиками".

"С этой властью невозможно было договориться не только из-за ее недоговороспособности, но и по причине полной утраты Киевом государственного суверенитета, его несамостоятельности при принятии решений и боязни проявить политическую волю" , – заявил представитель государства-террориста.

Напомним: указ Зеленского №621/2022 был обнародован на сайте президента 1 сентября. Им был отменен его же указ от 5 мая 2020 года № 167/2020, которым была образована украинская делегация в ТКГ и утвержден персональный состав. Также упразднены указы, которыми вносились изменения в него.

ТКГ действовала как платформа по реализации решений Нормандского формата. В нее входили уполномоченные представители Украины, РФ и ОБСЕ.

– за пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину террористические организации "ДНР" и "ЛНР" сорвали проведение внеочередного заседания ТКГ, созванного в связи с резким обострением вооруженной ситуации на Донбассе. Накануне украинская сторона призвала провести заседание 18 февраля;

– 19 февраля было созвано внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Россия снова не приняла участие во встрече, на которой обсуждали ситуацию с безопасностью в регионе;

– после этого министр обороны Алексей Резников заявил, что российская сторона всячески избегает участия в работе ТКГ. По его словам, таким образом РФ фактически отказывается от Минских соглашений.