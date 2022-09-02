На Житомирщине подорвалось авто лесной охраны: есть погибший и раненый

В Житомирской области автомобиль лесной охраны подорвался на мине, есть погибший и раненый, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

"Снова трагедия в Народицком спецлесхозе. На мине подорвался автомобиль лесной охраны предприятия.

В результате взрыва егерь Радчанского лесничества Сергей Саливоник погиб на месте, а лесничий этого же лесничества получил ранения. Он доставлен в лечебное учреждение".

Сообщается также, что у погибшего осталось трое несовершеннолетних детей.