The Hill: Байден просит Конгресс одобрить выделение еще $11,7 млрд Украине

Президент США Джо Байден просит Конгресс выделить Украине 11,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи, сообщает Европейская правда.

Об этом сказал журналистам в пятницу представитель администрации Байдена, сообщает The Hill.

Администрация Байдена просит Конгресс США одобрить выделение Украине дополнительной помощи в области безопасности и экономики в размере 11,7 млрд долларов, а также 2 млрд долларов - на помощь в укреплении внутренних поставок энергоносителей, чтобы компенсировать влияние войны на мировой энергетический рынок.

"Мы сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины и защитить свою демократию, и мы просто не можем допустить, чтобы эта поддержка Украины закончилась" , – заявил журналистам представитель администрации.

Белый дом заявляет, что средства необходимы для поддержки темпов оказания помощи Украине в течение первых трех месяцев 2023 финансового года, который начинается в начале октября.

Представитель администрации сказал, что примерно три четверти средств, уже одобренных Конгрессом для Украины, потрачены.

Конгресс на двухпартийной основе одобрил выделение более 53 млрд долларов в виде помощи в сфере безопасности, экономики и гуманитарной помощи для противодействия российскому вторжению в Украину в текущем году.

Байден подписал последний пакет на общую сумму 40 млрд долларов в мае.

В то время Белый дом заявил, что ожидает, что этих средств хватит до конца финансового года.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена в последние два месяца помогала украинским военным подготовиться к контрнаступлению на юге, удовлетворяя их конкретные запросы на военную помощь.

Неофициально сообщалось, что также администрация Байдена планирует в ближайшее время объявить долгосрочную военную миссию по поддержке Украины и назначить генерала, отвечающего за поставку помощи и подготовку украинских военных.