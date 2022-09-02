"Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по "Северному потоку"

Российская газовая компания "Газпром" вечером 2 сентября объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении "Газпрома" в Telegram.

Там утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции "Портовая" "обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления".

Также масло обнаружили в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления агрегата. "Газпром" утверждает, что акты обнаружения утечек масла подписаны представителями компании Siemens, помогающими с техобслуживанием.

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен" , – добавили в российской компании.

Как сообщалось, норвежская аналитическая фирма Rystad Energy высчитала, что Россия ежедневно сжигает около 4,34 млн куб. м газа возле компрессорной станции "Портовая", являющейся начальной точкой газопровода "Северный поток".