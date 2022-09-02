В Минфине озвучили сумму кредитов, которые взяла Украина в 2022-м

Украина в 2022 году привлекла внешнего финансирования на сумму в 716,2 млрд грн. Это 106,5% от запланированных на этот период, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в публикации на сайте Минфина.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 442,8 млрд грн., в том числе в иностранной валюте 47,9 млрд грн. (1114,3 млн долл. США и 439,2 млн евро).

При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 412,2 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность Национальным банком Украины – 285,0 млрд грн.

Из внешних источников привлечено 273,5 млрд грн, в том числе:

74,2 млрд грн (2,2 млрд евро) займа ЕС в рамках нового пакета экстренной макрофинансовой помощи;

Также 47,1 млрд грн (1035,8 млн канадских долларов и 392,8 млн долл. США) получили в виде ссуды правительства Канады;41,3 млрд грн (1,4 млрд долл. США) Международного валютного фонда в рамках дополнительного финансирования по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument (RFI).

Украинский бюджет все еще нуждается в постоянных дотациях. Чтобы финансировать армию и выполнять социальные обязательства, государству нужно около 5 млрд долларов. Кроме того, Украина договаривается об отсрочке выплат по госдолгу и ведет переговоры с партнерами о поддержке в виде грантов, а не кредитов, т. к. гранты не нужно возвращать.

Как сообщалось, ранее Украина подала запрос МВФ о новой крупной программе финансирования. Но, по словам министра финансов Сергея Марченко, ситуация с возможным кредитом остается неопределенной. Так, МВФ пока не определился с форматом программы, к тому же эксперты Фонда не приняли макропрогнозы, которые им представила Украина.