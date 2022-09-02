Мэрия Мариуполя: жители Мелитополя начали получать российские повести

Во временно оккупированном Мелитополе местные жители начали получать российские повестки в военкомат, сообщает Новое время.

Об этом сообщает мэрия Мариуполя в Telegram.

"Российский паспорт со временем превращается в билет на фронт. Жители временно оккупированного Мелитополя уже начали получать повестки в военкомат" , — говорится в сообщении.

По данным мэрии, российские оккупанты уже раздавали повестки в Донецке и будут раздавать во временно оккупированном Мариуполе.

"Вопрос времени, но из-за контрнаступления ВСУ у оккупантов подгорает. Призываем мариупольцев не получать паспорта России. Не выносите себе приговор" , — добавили в горсовете.

25 августа российский диктатор Владимир Путин приказал военному руководству увеличить штатную численность войск РФ на 137 тысяч человек. Таким образом, общее количество российских военнослужащих, согласно замыслу Путина, должно составить 1 150 628 человек.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что Путин будет увеличивать численность армии страны-агрессора РФ за счет выпускников на временно оккупированных территориях юга и востока Украины.