Мэрия Мариуполя: жители Мелитополя начали получать российские повести
Во временно оккупированном Мелитополе местные жители начали получать российские повестки в военкомат, сообщает Новое время.
Об этом сообщает мэрия Мариуполя в Telegram.
"Российский паспорт со временем превращается в билет на фронт. Жители временно оккупированного Мелитополя уже начали получать повестки в военкомат", — говорится в сообщении.
По данным мэрии, российские оккупанты уже раздавали повестки в Донецке и будут раздавать во временно оккупированном Мариуполе.
"Вопрос времени, но из-за контрнаступления ВСУ у оккупантов подгорает. Призываем мариупольцев не получать паспорта России. Не выносите себе приговор", — добавили в горсовете.
25 августа российский диктатор Владимир Путин приказал военному руководству увеличить штатную численность войск РФ на 137 тысяч человек. Таким образом, общее количество российских военнослужащих, согласно замыслу Путина, должно составить 1 150 628 человек.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что Путин будет увеличивать численность армии страны-агрессора РФ за счет выпускников на временно оккупированных территориях юга и востока Украины.