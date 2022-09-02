Еврокомиссия: "Северный поток" остановлен под лживым предлогом

Российская компания "Газпром" остановила газопровод "Северный поток" под лживым предлогом, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение спикера Еврокомиссии Эрика Мамера в Twitter.

"Объявление "Газпрома" сегодня днем о том, что он вновь закрывает "Северный поток-1" под обманным предлогом, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты" , - написал он.

Напомним, сегодня "Северный поток" полностью остановили. Причиной этому "Газпром" назвал утечку масла и необходимость ремонта.

Ранее сообщалось, что поставки газа "Северным потоком" упали почти до нуля после начала ремонта.

Кроме того, "Газпром" приостановил поставки газа французской корпорации Engie. Премьер-министр страны считает, что прекращение поставок коснется всех стран ЕС.