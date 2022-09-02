Зеленский собрал ставку главнокомандующего: мы все увидим решения

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу снова провел заседание ставки верховного главнокомандующего, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение президента.

"Сегодня провел еще одно на этой неделе заседание ставки верховного главнокомандующего.

Присутствовали, как всегда, руководители сектора обороны, безопасности – Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов, другие. Докладывали командующие оперативными направлениями Сырский, Литвинов, Ковальчук.

Думаю, что все понимают, какие основные вопросы, приняты и определенные решения. Думаю, мы их все увидим".

В среду, 31 августа, Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором присутствовали руководители силовых ведомств, военные докладывали о развитии ситуации на передовой.

Он также поблагодарил людей в Крыму, которые поддерживают Украину, за предоставленную информацию и заверил, что украинские силы ее отрабатывают по максимуму.