Глава Никопольской РВА: на противоположном берегу стало меньше оккупантов
Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что на противоположном от Никополя берегу Каховского водохранилища стало меньше российских военных, сообщает Украинская правда.
Об этом Евгений Евтушенко сообщил в Telegram вечером 2 сентября.
"За последние дни на противоположном берегу стало меньше живой силы и техники оккупантов. ВСУ работают!".
По словам главы Никопольской РВА, 2 сентября в течение дня не зафиксировано ни одного обстрела территории района.
Однако к вечеру "на противоположном берегу зафиксировано движение вражеской техники: оно не такое оживленное, но есть".
Евтушенко призвал жителей воспользоваться правилом двух стен или находиться в укрытиях.
От УП: Уменьшение численности личного состава российских подразделений в районе Энергодара может быть связано с визитом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, который состоялся 1 сентября, после чего там остаются 5 или 6 экспертов этой организации.