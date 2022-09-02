Министр обороны: в Польшу прибыл американский бомбардировщик B-52

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу сообщил о прибытии в страну американского бомбардировщика B-52, сообщает Европейская правда.

Об этом Блащак написал в Twitter.

"Польско-американское сотрудничество становится более тесным. Сегодня в Польшу прибыл бомбардировщик B-52. Наша оперативная совместимость и возможности защищать восточный фланг НАТО растут" , – говорится в сообщении.

Współpraca polsko-amerykańska jest coraz ściślejsza. Do Polski przybył dziś bombowiec B-52. Rośnie nasza interoperacyjność i zdolności do obrony wschodniej flanki NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/HoHB2b807U — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 2, 2022

Как отмечает "Польское радио", восьмимоторный Boeing B-52 Stratofortress – дальний стратегический бомбардировщик. Самолет также способен нести несколько десятков тонн разных видов обычных грузов, бомб, ракет и ядерного оружия.

США увеличили присутствие военно-воздушных сил в Европе после того, как Россия начала вторжение в Украину. В последнее время бомбардировщик B-52 кружит над Юго-Восточной Европой.

В июне американские бомбардировщики с авиабазы Барксдейл в Лос-Анджелесе пролетели над Черным морем.