ОВА: на Сумщине возник лесной пожар, огонь перекинулся на вражеские позиции

В Сумской области в результате обстрелов оккупантов возник лесной пожар, однако ветер погнал его в сторону России на позиции захватчиков, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Он отметил, что в течение дня оккупанты выпустили около 50 мин и снарядов по Краснопольской общине. Всего было три обстрела разных территорий общины, в результате одного из них загорелся лес

"Впрочем пожар не было возможности потушить, ведь пылало на самом "0" и был большой риск для спасателей. И сама природа тоже воюет за Украину: ветер был в сторону России и огонь перекинулся на ту сторону, доставив россиянам немало хлопот от последствий своего же обстрела" , — написал Живицкий.

Он отметил. что на территории Украины выгорело около гектара, среди которых лес и поле. Сейчас на нашей территории пожара нет.