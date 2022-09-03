В Украину пришла осенняя погода: ожидать ли возвращения тепла

В первой половине сентября в Украине ожидается прохладная осенняя погода. Температура на большей части не поднимется выше 20 градусов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом в заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"До середины месяца погода будет все же сентябрьская, осенняя с некоторыми колебаниями температуры. Максимальные температуры будут в пределах 15-20 градусов, на юге до 23-25 градусов" , - сказала она.

По ее словам, ночная температура будет колебаться на более низком уровне - от 5 до 10 градусов, на юге и востоке - 8-13 градусов, на побережье морей - до 15-16 градусов. Прохладнее всего будет на западе и севере, где этой ночью термометры могут фиксировать 2-3 градуса тепла, в Черниговской и Сумской области - 1-2 градуса тепла в воздухе.

Голеня отметила, что в Украине уже чувствуется осень, "потому что температурный фон 15-18 градусов". В то же время дневная температура будет зависеть от облачности, и если будет солнце, то будет еще достаточно тепло.