ОВА: ВСУ сбили все пять ракет "Калибр", выпущенных по Днепру

В ночь на 3 сентября украинским военным удалось сбить все пять российских крылатых ракет "Калибр", которые враг направил на город Днепр, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь была очень громкой. Россияне атаковали область крылатыми ракетами, Градами и тяжелой артиллерией" , — рассказал он.

По словам Резниченко, падение обломков сбитых пяти ракет привело к нескольким пожарам.

"Пламя пожарные погасили. Никто не пострадал" , — заверил глава ОВА.

Воздушное командование Восток уточнило, что все пять сбитых ракет были ракетами "Калибр".

По Никопольскому району нанесли удары российские Грады и тяжелая артиллерия. Погибших и раненых нет

В Никополе без разрушений. В Марганце разрушено несколько домов, хозяйственных построек, автомобилей и газопроводов.

В Криворожском районе под вражеский огонь попала Широковская община. Есть разрушения частных домов. Люди невредимы.

Около 2:00 3 сентября в Днепре прогремели взрывы. В Воздушном командовании Восток сообщили о работе ПВО.