Siemens не видит причин для остановки "Северного потока"

Утечка масла, на которую ссылается российский концерн "Газпром", не может служить технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода "Северный поток", считает немецкая компания Siemens Energy, сообщает Deutsche Welle.

"Как производитель турбин мы можем лишь констатировать, что подобный вывод ("Газпрома", - ред.) не представляет собой техническую причину для прекращения работы. Такие утечки обычно не влияют на работу турбин и могут быть устранены на месте", - заявили в Siemens Energy.

Устранение подобных неполадок - "это рутинная операция в рамках работ по техническому обслуживанию". В прошлом возникновение такого рода утечек не приводило к прекращению эксплуатации, подчеркивается в заявлении.

В настоящее время Siemens Energy не занимается техобслуживанием "Северного потока", но готова принять участие в технических работах, добавили в немецкой компании, отметив, что "на компрессорной станции "Портовая" имеется достаточно дополнительных турбин для работы "Северного потока".

После трехдневного перерыва на техобслуживание прокачка газа по "Северному потоку" не возобновилась, как планировалось первоначально. "Газпром" назвал причиной этого утечку масла на компрессорной станции "Портовая".