CNN: Белый дом одобрил продажу Тайваню оружия на 1,1 млрд долларов

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Тайваню оружия общей стоимостью 1,1 млрд. долларов на фоне роста напряжения в регионе, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет CNN.

В пятницу Белый дом официально уведомил Конгресс о предложении такой продажи. В пакет могут войти до 60 противокорабельных ракет "Гарпун" и 100 ракет AIM-9X "воздух-воздух".

Ответственная за вопросы Китая и Тайваня в Белом доме Лаура Розенберг отметила, что это самый большой при администрации Байдена пакет оружия для Тайваня, и что его детали заранее согласовывали с Конгрессом и Тайбеем.

"Во время, когда КНР продолжает усиливать давление на Тайвань, в том числе увеличивая военное воздушное и морское присутствие вокруг Тайваня, и предпринимает попытки изменить status quo в Тайваньском проливе, мы предоставляем Тайваню то, в чем он нуждается для поддержания обороноспособности" , - заявила Розенберг.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня существенно обострилась после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, который стал самым высоким визитом чиновника США на остров за последние 25 лет. Китай отреагировал на него масштабными военными маневрами вокруг Тайваня с ракетными пусками и санкциями против Пелоси.

В США назвали реакцию Пекина чрезмерной. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Пекин "не будет создавать кризис" вокруг Тайваня и подчеркнул, что эскалация может привести к непредсказуемым последствиям, которые не нужны никому, включая Китай.

Через 12 дней после визита Пелоси на остров прибыла новая делегация членов Конгресса США, после этого были и другие визиты.

28 августа два военных корабля США впервые после этого обострения прошли через Тайваньский пролив.