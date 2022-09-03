Минэкономики: украинский экспорт вырос до максимума с начала войны
В августе 2022 года украинский экспорт товаров вырос на 13,9% до 3,36 млрд долларов. Это максимальная сумма с начала войны, но на 44% меньше, чем в январе (6,0 млрд долларов), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
Объемы украинского экспорта за июль выросли на 25% и составили 7,29 млн тонн. Но объем вдвое меньше, чем в январе (14,56 млн тонн).
Перевозки морским транспортом в августе увеличились на 85% и составили почти 2,9 млн тонн. По железной дороге Украина вывезла за границу более 3 млн тонн товаров, автомобильным транспортом - 1,36 млн тонн.
В то же время наибольшую выручку экспортеры получают от товаров, экспортируемых по автодорогам - 1,48 млрд долларов, морские грузы стоили 995 млн долларов, а железнодорожные - 788 млн долларов.
Лидерами по стоимости экспорта в августе стали:
- подсолнечное масло (443 млн долларов). Объемы ее экспорта выросли на 30% до 366 тыс. тонн.
- кукуруза (347 млн долларов). Экспорт ее увеличился на 31% до 1,5 млн тонн. Именно этот экспортный сегмент больше всего выиграл от деблокады портов, из которых вышли загруженные еще в феврале суда;
- рапс (305 млн долларов). Украина уже экспортировала 665 тысяч тонн этой культуры нового урожая;
- пшеница (213 млн долларов). В августе Украина вывезла в 2,3 раза больше зерна, чем в июле, объемом 880 тыс тонн;
- руда (172 млн долларов). За оккупацию и разрушения юго-восточных регионов объемы экспорта металлургической продукции падают. В частности, в августе экспортировано 1,4 млн тонн руды;
- кабельная продукция (89 млн долларов).
- электроэнергия (73 млн долларов). Выручка от электроэнергии выросла в 2 раза по сравнению с июлем. Это результат интеграции украинской энергетики в ENTSO-E-энергетическую систему Европейского союза;
- семена подсолнечника (71 млн долларов).
- мясо птицы (67 млн долларов). Экспорт продукции демонстрировал снижение по сравнению с июлем;
- соя (62 млн долларов). В августе рост ее экспорта составил + 30% до 148 тысяч тонн.