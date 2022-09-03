В Генштабе обновили данные о потерях войск РФ
В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в живой силе и технике. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 49 тысяч военных.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 49050 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2034 (+25),
- боевых бронированных машин 4403 (+37),
- артиллерийских систем – 1134 (+8),
- РСЗО – 293 (+4),
- средств ПВО - 153,
- самолетов – 235 (+1),
- вертолетов – 205,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+11),
- крылатых ракет - 203 (+5),
- кораблей /катеров - 15,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3268 (+21),
- специальной техники – 105.
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях, отметили в Генштабе.