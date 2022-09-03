В Генштабе обновили данные о потерях войск РФ

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в живой силе и технике. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 49 тысяч военных.

Об этом говорится﻿ в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 49050 (+350) человек ликвидировано,

танков ‒ 2034 (+25),

боевых бронированных машин 4403 (+37),

артиллерийских систем – 1134 (+8),

РСЗО – 293 (+4),

средств ПВО - 153,

самолетов – 235 (+1),

вертолетов – 205,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+11),

крылатых ракет - 203 (+5),

кораблей /катеров - 15,

автомобильной техники и автоцистерн - 3268 (+21),

специальной техники – 105.

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях, отметили в Генштабе.