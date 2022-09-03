В Генштабе обновили данные о потерях войск РФ

В Генштабе обновили данные о потерях войск РФ
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в живой силе и технике. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 49 тысяч военных.

Об этом говорится﻿ в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 49050 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2034 (+25),
  • боевых бронированных машин 4403 (+37),
  • артиллерийских систем – 1134 (+8),
  • РСЗО – 293 (+4),
  • средств ПВО - 153,
  • самолетов – 235 (+1),
  • вертолетов – 205,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+11),
  • крылатых ракет - 203 (+5),
  • кораблей /катеров - 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3268 (+21),
  • специальной техники – 105.

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях, отметили в Генштабе.

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