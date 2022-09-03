ОВА: в Краматорске и Славянске россияне ударили по предприятиям

Ночью 3 сентября российские захватчики обстреляли Краматорск и Славянск, попав по предприятиям, в Кураховской общине оккупанты ударили по базе отдыха, а в Соледаре – по детсаду; за сутки в области 3 погибших и 3 раненых, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Ночью россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску, а также вели обстрелы по линии фронта от Кураховской до Звановской общины.

В Краматорске ракета попала в продовольственное предприятие – ранен 1 человек, повреждено 2 здания и уничтожено 9 автомобилей. Второе попадание – в предприятие легкой промышленности. Там возник пожар, на месте работают спасатели" , – сообщил он.

Фото: Павел Кириленко

Также в частное и коммунальное предприятия россияне попали в Славянске. По предварительной информации, жертв нет, объемы причиненного ущерба устанавливают. Кроме того, на территории общины повреждены 7 домов в Былбасовке.

В Кураховской общине под российские обстрелы попали Курахово и Волченка – повреждены база отдыха и 1 дом, без пострадавших.

Били ночью оккупанты и по Северску – информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Фото: Павел Кириленко

В Соледаре россияне вели одиночные обстрелы и серьезно повредили детсад "Красный Цветочек". В общине повреждены частный дом и сельскохозяйственная техника в селе Роздоловка, пострадавших нет. В Звановке в результате обстрела ранен 1 человек.

Под утро оккупанты обстреляли из артиллерии Авдеевку, без жертв.

За 2 сентября из-за российских обстрелов погибли 3 мирных жителя Донецкой области – в Зайцево, Угледаре и Богоявленке, еще 3 человека получили ранения, добавил глава военной администрации.