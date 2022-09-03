Орбан полетел в Москву на похороны Горбачева

Премьер Венгрии Виктор Орбан утром 3 сентября отправился в Москву на похороны последнего лидера СССР Михаила Горбачева, сообщает Украинская правда.

Об этом сказал руководитель пресс-службы венгерского премьера Берталон Хаваши.

В венгерскую делегацию, кроме Орбана, войдут политик его партии "Фидес" Тамаш Дойч, историк Мария Шмидт, политический директор Балаш Орбан и юрист Имре Конья.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал в комментарии российскому "РИА Новости", что встречи Орбана и президента РФ Владимира Путина в рамках этой поездки не планируется.

Как сообщалось, сам Путин попрощался с умершим Горбачевым в морге и не приедет на похороны.