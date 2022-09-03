Залужный: за три дня уничтожили и повредили техники РФ более чем на $28 млн

В течение последних трех дней пара беспилотников "Байрактар" уничтожила российскую технику общей стоимостью около $26,5 млн, сообщает Новое время.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Так, в период с 31 августа по 2 сентября удалось уничтожить:

восемь танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного — $3 млн),

по одной САУ Акация ( $1,6 млн);

БМП ($0,6 млн);

гаубицы ($0,3 млн).

Также были повреждены пять танков Т-72 и одна БМП на $1,85 млн. Общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники — $28,35 млн.

"Эффективные турецкие Байрактары в умелых руках наших воинов – мощное оружие! Один из аппаратов – помощь от дружеской Литвы" , – заявил Залужный, опубликовав видео.

Издание The Insider пришло к выводу, что до конца года Россия ощутит существенное сокращение артиллерийских снарядов и исправной бронетехники, в то время как из-за санкций РФ не может продолжать полноценное промышленное производство вооружений и пополнять их запасы.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла более 49 тысяч своих военных, 2034 танка, 235 самолетов, 4403 боевых бронированных машин и сотни единиц другой техники.