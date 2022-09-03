Воздушные силы ВСУ: в Донецкой области сбили российский вертолет

Украинские военные 3 сентября в Донецкой области сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

3 сентября Воздушные силы ВСУ продолжают уничтожать оккупанта в воздухе. Около 10:30 в Донецкой области зенитными ракетными подразделениями уничтожен российский военный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и беспилотный летательный аппарат "Форпост".

Ранее стало известно, что за минувшие сутки зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и пять крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".