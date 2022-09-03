Госпогранслужба: силы обороны укрепляют все участки границы с Беларусью

Силы обороны очень укрепляют все участки границы с Беларусью. В частности, речь идет о районе Чернобыльской зоны, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Глава ГПСУ Сергей Дейнего проверил границу в пределах зоны отчуждения. Отмечается, что на этом направлении пограничники вместе с подразделениями ВСУ, Нацгвардии и полиции постоянно увеличивают обороноспособность.

Чтобы предотвратить новое вторжение, бойцы уничтожили подъездные пути, обустроили необходимые оборонительные элементы и инженерные заграждения. За подступами к украинской границе ведется постоянное наблюдение.

"Это направление остается не менее угрожающим, чем другие, ведь мы хорошо помним, что Беларусь позволила подразделениям вооруженных сил Российской Федерации осуществить вторжение в нашу страну и через Чернобыльскую зону. Сейчас граница по зоне отчуждения укреплена" , — заявил Дейнего.

1 сентября в Генштабе заявили, что военные в Беларуси готовятся к проведению учений, на которых, по всей вероятности, проведут тренировку "освобождения части утраченной территории условного государства". Там не исключают, что речь может идти о приграничных районах Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

В то же время вероятность проведения наступления противника с территории Беларуси или вторжения белорусских войск в Украину считают низкой.