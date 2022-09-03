ГУР: 40% техники, которой оснащаются новые подразделения РФ, не боеспособна

По оценкам Главного управления разведки, 40 процентов боевой российской техники, которой оснащается третий армейский корпус, не боеспособна, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

"Вся новейшая техника была на вооружении батальонно-тактических групп, которые заходили на нашу территорию в феврале-марте. Сейчас мы видим, что все формируемые подразделения оснащаются еще советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов и поступают в войска.

По нашим оценкам, 40 процентов боевой техники не боеспособна. Ее нужно ремонтировать и приводить в порядок", – сообщил он.

По его словам, укомплектование нового армейского корпуса РФ специалистами затянется до ноября. " Чтобы подготовить нормального специалиста, нужно 3-4 месяца" , – добавил Скибицкий.

Ранее расследователи Conflict Intelligence Team сообщали, что Россия перекидывает на фронт недавно сформированный 3 армейский корпус.

Подразделения третьего армейского корпуса, который российские власти хотят отправить в Украину, вряд ли смогут создать эффективную боевую мощь, считают в Институте изучения войны.