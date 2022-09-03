Мэр: россияне обстреляли Николаев, ранена женщина
Российские оккупационные войска в обед 3 сентября обстреляли Николаев, одна женщина ранена, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Около 11:30 в Николаеве раздались взрывы. Пока известно о попадании в гаражи в одном из районов города. Там возник пожар – его ликвидируют спасатели. Также ударной волной вынесло окна и двери в частном жилом доме", – сообщил он.
По предварительной информации, одна женщина получила осколочные ранения.