Эрдоган предложил Путину посредничество в ситуации с оккупированной ЗАЭС

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин 3 августа провели телефонный разговор, в котором Эрдоган заявил, что Анкара могла бы взять на себя посредническую роль в ситуации с оккупированной Запорожской АЭС, сообщает Европейская правда.

В коммюнике турецкой стороны, как пишет Anadolu, отмечают, что президенты обсуждали реализацию стамбульских договоренностей по экспорту украинского зерна через Черное море, а также ситуацию на Запорожской АЭС.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция может быть посредником в ситуации с Запорожской АЭС - так же, как и в зерновом соглашении" , - отмечают в нем.

Также президенты обсудили продолжение сотрудничества по сооружению в Турции АЭС в Аккуе.

Кроме того, в коммюнике вспоминают, что Путин и Эрдоган могут лично встретиться 15-16 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который будет проходить в Самарканде в Узбекистане.