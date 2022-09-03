Офис генпрокурора сообщил о задержании корректировщика огня в Киеве

В Офисе генерального прокурора сообщили о задержании в Киеве 42-летнего местного жителя, который сдавал россиянам позиции ВСУ, сообщает Корреспондент.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение июля-августа подозреваемый из корыстных побуждений неоднократно передавал представителю РФ через мессенджер информацию о расположении и движении на территории города Киева подразделений и военной техники ВСУ. К указанным сообщениям корректировщик добавлял GPS-координаты военных объектов и фото мест дислокаций" , – говорится в сообщении.

При задержании у мужчины изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал при совершении преступления.

Задержанного уведомили в подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении ВСУ (ч.3 ст.114-2 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.