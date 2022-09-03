"Укрзализныця" запускает эвакуационные рейсы для жителей оккупированного Крыма

"Укрзализныця" запускает программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы, сообщает Новое время.

Поезда будут курсировать из Запорожья:

в Киев в 18:58

во Львов в 10:15, 15:30, 19:08

в Ивано-Франковск в 21:34

в Ужгород в 15:03

из Кривого Рога:

в Киев в 20:25

во Львов в 15:35

из Одессы:

в Киев в 21:01

в Рахов в 14:54

в Ужгород в 15:54

во Львов в 20:45

Также информацию подтвердил глава УЗ Александр Камышин.

"Дело в том, что в последнее время в Крыму буйно цветет хлопок. ВСУ знают свою работу. Президент же обращался к крымчанам, проживающим возле военных объектов, с просьбой избегать приближения к ним" , — отметил глава "УЗ" Александр Камышин.

Тем, кто будет уезжать из Крыма, компания будет предоставлять бесплатное питание и медицинскую помощь, а также "подъемные" деньги от Укрпочты.