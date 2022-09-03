Офис генпрокурора и ГБР расследует взрыв на выставке оружия в Чернигове
Правоохранители начали расследование из-за взрыва на выставке оружия в Чернигове, в результате которого пострадали дети, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.
Делом занимается специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере и Государственное бюро расследований. Производство открыли по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 УК Украины).
Также в Офисе генпрокурора отметили, что количество раненых выросло до пяти человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.
Взрыв в Чернигове
Сегодня в Чернигове прогремел взрыв на выставке боеприпасов, которую проводили бойцы территориальной обороны. Предварительно известно, что на выставке сработал ручной противотанковый гранатомет.
По последним данным, известно о шести раненых детях. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.