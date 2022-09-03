Sky News: "Газпром" возобновил работу "Северного потока"

Российская компания "Газпром" возобновила работу трубопровода "Северный поток - 1" после ремонта, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом пишет Sky News.

По данным издания, по газопроводу за последний час было прокачано голубого топлива на 184 кВт/ч.

Напомним, ранее стало известно, что российская компания "Газпром" планировала остановить экспорт газа по трубопроводу "Северный поток" с 31 августа до 3 сентября. Но 2 сентября газопровод полностью остановили якобы из-за утечки масла и необходимости ремонта.