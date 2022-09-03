Naval News: РФ могла тайно отправить атомную подлодку в Средиземное море

Российская Федерация могла тайно отправить атомную подводную лодку в Средиземное море. Пока неясно, как долго она уже находится там, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Об этом пишет профильное издание Naval News.

Сообщается, что обнаружены убедительные признаки того, что вблизи Италии действует российская ударная подводная лодка (SSN) или подводная лодка с крылатыми ракетами (SSGN). Предполагается, что она должна заменить крейсер "Маршал Устинов", который покинул Средиземное море 24 августа.

Пока неизвестно, что это за подводная лодка. Россия и раньше отправляла атомные подводные лодки в Средиземное море, но нечасто.