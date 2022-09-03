NASA во второй раз отложило запуск исторической миссии на Луну

NASA сегодня снова не смогло запустить ракету с комической капсулой на Луну. Миссию "Artemis 1" пришлось отложить, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении NASA.

Ракета Space Launch System должна была стартовать с площадки 39B космического центра Кеннеди во Флориде. Однако специалисты зафиксировали утечку водорода, которая произошла во время заправки. Специалистам комического агентства не удалось его локализовать.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка запуска. Впервые специалисты NASA попытались запустить миссию 29 августа, но из-за технических проблем ее перенесли на сегодня.

Вероятно, следующая попытка будет 5 сентября, поскольку комическое агентство еще раньше определило две резервные даты для запуска.