МАГАТЭ: ЗАЭС снова отключили от внешней сети

Сегодня, 3 сентября 2022 года, Запорожская атомная электростанция (МАГАТЭ) в очередной раз потеряла связь с последней работающей внешней линией электропередач, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

В то же время станция продолжает подавать электроэнергию по резервной линии на Запорожскую ТЭС. Эта линия также способна обеспечить резервное питание ЗАЭС в случае необходимости.

Кроме того, руководство станции сообщило миссии МАГАТЭ о том, что один из двух действующих блоков во второй половине дня был отключен из-за ограничений в сети.