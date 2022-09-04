Еще одно судно с зерном вышло из морского порта Украины

Сегодня, 3 сентября, одно судно с зерном вышло из украинского морского порта, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Турции в Twitter.

"В рамках отгрузки зерна: из-за неблагоприятных погодных условий в украинских портах ожидали отхода девяти судов, а отплыло одно судно" , - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 1 сентября, судно с украинским зерном село на мель в Стамбуле, из-за этого движение по проливу Босфор было перекрыто.