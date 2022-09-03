Бегство от мобилизации в Словакию: пограничники задержали организатора схемы
В Закарпатской области правоохранители задержали организатора незаконной схемы, который за 6000 долларов планировал переправить мужчин в Словакию, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении ГПСУ.
"Харьковчане вышли на переправщика через знакомых. За указанную сумму он встретил своих "клиентов" в Ужгороде и доставил личным авто до поселка Великий Березный", - говорится в сообщении.
Далее организатор планировал перевести ребят через границу пешком, однако правоохранители задержали его.