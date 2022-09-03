Польша направит Германии ноту о выплате репараций за Вторую мировую

Польша направит в Германию ноту о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны. Варшава будет добиваться реализации своих требований о компенсациях всеми возможными путями, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что Польша выступит с инициативой начала переговорного процесса по этому вопросу.

"Чтобы польско-немецкое примирение было образцовым, нам нужны компенсации, потому что без них между польским и немецким народами всегда будет чувство несправедливости" , - заявил премьер.

Накануне в Польше представили подготовленный экспертами трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Озвученная итоговая сумма составила около1,5 трлн долларов.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что вопрос о репарациях за потери во Второй мировой войне решен. Польша отказалась от дальнейших репараций давно, в 1953 году, и несколько раз подтверждала этот отказ.

Польша неоднократно поднимала в диалоге с Германией вопросы репараций за Вторую мировую войну. В немецком правительстве, однако, отмечали, что вопрос репараций закрыт.

Ранее глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский также заявил, что Польша официально потребует от Германии репараций за Вторую мировую войну.