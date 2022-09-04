Трасс пообещала представить план по борьбе с энергетическим кризисом

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в случае избрания 5 сентября лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром в течение первой же недели представит план по борьбе с растущими ценами на электричество, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По ее словам, Великобритании нужно принять трудные решения, чтобы в будущем предоставить себе гарантии, что страна не окажется в сложном положении в энергетическом вопросе каждую осень и зиму.

Трасс утверждает, что нельзя откладывать решение этой проблемы, поэтому она готова действовать и принимать сложные решения, чтобы перестроить экономику Соединенного Королевства.

Выборы премьера Британии

7 июля Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Решение было принято после ряда отставок в правительстве, вызванных скандалом с Крисом Пинчером.

При этом члены британского парламента не поддержали вотум недоверия правительству Джонсона.

Позже в Британии приступили к голосованию за нового премьера. Изначально в конкурсе участвовали 11 политиков, однако к финалу список сократился до двух претендентов - Риши Сунака и Лиз Трасс.

Также отметим, что впервые за время своего правления королева Елизавета II назначит нового премьера в своем поместье Балморал в Шотландии. Обычно монархиня назначала нового главу правительства в Букингемском дворце или Виндзорском замке.