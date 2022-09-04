Солнечно, но прохладно: какой будет погода в Украине сегодня

Солнечно, но прохладно: какой будет погода в Украине сегодня
Фото: Курс Украины

Сегодня, 4 сентября, погода в Украине будет прохладной. В некоторых областях возможны порывы ветра, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

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    Погода в Украине

    По данным синоптиков, 4 сентября дождь прогнозируется только в Луганской области. На остальной территории страны будет сухая и солнечная погода. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Однако в южных и восточных областях возможны порывы до 15-20 м / с.

    Температура воздуха составит:

    • в северных областях ночью +5 +9, днем +17 +20 градусов;
    • на западе ночью +7 +11 градусов, а днем +17 +20;
    • в восточных областях ночью +10 +12, днем +17 +19 градусов;
    • на юге страны ночью +11 +14 градусов, а днем +20 +22;
    • в центральных областях ночью +8 +12, днем +18 +20 градусов.
    Солнечно, но прохладно: какой будет погода в Украине сегодня

    Погода в Киеве

    Сегодня в столице осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный с порывами до 10 м/с.

    В Киеве, как и в других регионах, сегодня снова похолодает. Столбики термометров ночью покажут +8 +10, а днем +18 +20 градусов.

    Солнечно, но прохладно: какой будет погода в Украине сегодня

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