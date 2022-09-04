На севере Казахстана пожары, есть пострадавшие

На севере Казахстана из-за природных пожаров задерживаются шесть пассажирских и 11 грузовых поездов, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Также известно о 10 пострадавших в результате пожаров на севере страны. Некоторых госпитализировали с ожогами различной степени. Из-за пожаров повреждены 108 зданий.

В пятницу на севере Казахстана возник лесной пожар, огонь достиг населенных пунктов. Были эвакуированы 1841 человек. По последней информации, площадь пожара составляет 9400 га.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен посетить оперативный штаб по тушению начавшихся в Костанайской области лесных пожаров.