Генштаб: ВСУ отбили атаки в районах восьми населенных пунктов

Украинские военные сдерживают врага, им удалось отразить атаки россиян в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 4 сентября.

Продолжаются наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг продолжает активно применять средства противовоздушной обороны для прикрытия своих войск. С высокой интенсивностью ведет воздушную разведку с применением БПЛА. Пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск.

За прошедшие сутки враг нанес более 10 ракетных и более 24 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Победа, Гусаровка, Новомихайловка, Белогорье.

Продолжается сохраняться угроза систематических массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

За неимением высокоточного оружия враг чаще стал использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300. По территории Украины выпущено более 500 таких ракет, часть которых не достигла цели. На вооружении оккупантов находится несколько тысяч подобных ракет, но большинство из них – непригодны к применению.

Противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – населенные пункты Михальчина Слобода в Черниговской и Стукаловка в Сумской областях;

на Харьковском направлении – Казачья Лопань, Харьков, Слатино, Сосновка, Уды, Петровка, Большие Проходы, Старый Салтов, Андреевка;

на Славянском направлении – Богородичное, Долина, Краснополье;

на Краматорском направлении – Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Ивано-Дарьевка, Веселое;

на Бахмутском направлении – Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Белогоровка, Выемка, Раздолевка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское;

на Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, совершал обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Орловка;

на Запорожском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Белогорья, Ольговское, Зеленое Поле, Новополь, Новоселка, Времовка;

на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы вдоль всей линии столкновения. Пытается осуществлять логистическое обеспечение войск.

Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины. Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское.

За сутки для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 6 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, средств радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и объектов логистического обеспечения противника. Информация относительно потерь уточняется.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистическому обеспечению противника.

В результате огневого воздействия за прошедшие сутки нанесено поражение по враждебному пункту управления, районам сосредоточения боевой техники и личному составу танкового батальона. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк", станция радиоэлектронной борьбы "Житель" и большое количество живой силы оккупантов.