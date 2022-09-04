Когда в Украину придет "бабье лето": прогноз синоптиков

Длительные периоды сухой и теплой погоды осенью называются "бабьим летом". Обычно они наблюдаются в октябре-ноябре, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"В октябре бывают такие периоды, в ноябре. Прогнозировать сейчас их практически невозможно" , - сказала она.

При этом синоптик отметила, что "бабьем лете" можно говорить, если антициклон будет стоять в течение примерно пяти дней и температура поднимется до 15-20 градусов.

По ее словам, обычно "бабье лето" наблюдается в начале - середине октября. "Но пока мы не можем спрогнозировать" , - добавила Голеня.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в первой половине сентября в Украине ожидается прохладная осенняя погода. Температура на большей части не поднимется выше 20 градусов.