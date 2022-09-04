ОВА: враг ударил по Днепропетровщине из "Градов" и тяжелой артиллерии
Враг трижды ударил по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии, однако обошлось без погибших и раненых, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"В Никополе произошел пожар. Огонь уже укротили. В городе изуродованы 5 жилых домов и несколько хозяйственных сооружений. Выведена из строя линия электропередач", – сообщил он.
Кроме того, в Марганецкой общине поврежден частный дом, склады и проходная местного завода.
В других районах ночь прошла без обстрелов.