ОВА: враг ударил по Днепропетровщине из "Градов" и тяжелой артиллерии

Враг трижды ударил по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии, однако обошлось без погибших и раненых, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"В Никополе произошел пожар. Огонь уже укротили. В городе изуродованы 5 жилых домов и несколько хозяйственных сооружений. Выведена из строя линия электропередач" , – сообщил он.

Кроме того, в Марганецкой общине поврежден частный дом, склады и проходная местного завода.

В других районах ночь прошла без обстрелов.

Фото: Валентин Резниченко