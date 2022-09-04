Генштаб: за сутки погибли около 450 российских военных

За сутки в Украине погибли около 450 российских военных. Также ВСУ уничтожили самолет и вертолет противника.

Данные о потерях российских войск обнародовал﻿ Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 49500 (+450) человек ликвидировано,

танков ‒ 2049 (+15),

боевых бронированных машин ‒ 4430 (+27),

артиллерийских систем – 1147 (+13),

РСЗО – 294 (+1),

средства ПВО - 156 (+3),

самолетов – 236 (+1),

вертолетов – 206 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 864,

крылатые ракеты – 203,

корабли /катера – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3276 (+8),

специальная техника – 106 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях, отметили в Генштабе.