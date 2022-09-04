Генштаб: за сутки погибли около 450 российских военных
За сутки в Украине погибли около 450 российских военных. Также ВСУ уничтожили самолет и вертолет противника.
Данные о потерях российских войск обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 49500 (+450) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2049 (+15),
- боевых бронированных машин ‒ 4430 (+27),
- артиллерийских систем – 1147 (+13),
- РСЗО – 294 (+1),
- средства ПВО - 156 (+3),
- самолетов – 236 (+1),
- вертолетов – 206 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 864,
- крылатые ракеты – 203,
- корабли /катера – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3276 (+8),
- специальная техника – 106 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях, отметили в Генштабе.