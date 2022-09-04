Генштаб: за сутки погибли около 450 российских военных

Генштаб: за сутки погибли около 450 российских военных
Фото: Facebook

За сутки в Украине погибли около 450 российских военных. Также ВСУ уничтожили самолет и вертолет противника.

Данные о потерях российских войск обнародовал﻿ Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 49500 (+450) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2049 (+15),
  • боевых бронированных машин ‒ 4430 (+27),
  • артиллерийских систем – 1147 (+13),
  • РСЗО – 294 (+1),
  • средства ПВО - 156 (+3),
  • самолетов – 236 (+1),
  • вертолетов – 206 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 864,
  • крылатые ракеты – 203,
  • корабли /катера – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3276 (+8),
  • специальная техника – 106 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях, отметили в Генштабе.

Новости

Популярные темы форума

analytics