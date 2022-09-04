Зеленский написал о "наследии" Джонсона, тот назвал его героем

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что новый премьер Британии сохранит "наследие" Бориса Джонсона в борьбе с "российским варварством", сообщает Украинская правда.

Об этом президент написал в материале для The Mail on Sunday.

"За несколько дней в Великобритании будет новый премьер-министр. Как президент Украины, я буду счастлив установить тесные отношения, как недавно сказал Борис Джонсон, с "любым британским премьер-министром, мужчиной или женщиной". Я искренне надеюсь, что наследие Бориса в этой борьбе с российским варварством будет сохранено" , – написал Владимир Зеленский.

Он похвалил Бориса Джонсона за быструю и решительную поддержку Украины в войне с агрессором.

"При каждой нашей встрече и разговоре у Бориса был один очень хороший вопрос: Что еще? Что тебе еще нужно? Это стало нашим девизом, гарантируя эффективный прогресс. Поверьте, не так многие политики готовы это сделать" , - написал Зеленский.

Он отметил, что Борис Джонсон стал для него другом, а украинцы из благодарности даже дали ему украинское прозвище – Джонсонюк.

"Я с гордостью хочу еще раз сказать, что в это тяжелое время Великобритания стояла с нами бок о бок, как самый дорогой друг и ближайший союзник. Как президент я осознаю, что политика и действия правительства воплощают волю общества" , - отметил Зеленский.

Борис Джонсон отреагировал на публикацию Зеленского в своем Twitter благодарностью за "добрые слова".

"Поддержка Великобританией Украины и ее народа непоколебима, и мы будем продолжать поддерживать вас против войны Путина. Спасибо тебе за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят" , - написал Джонсон.

Thank you my friend President @ZelenskyyUa for your kind words.



UK support for Ukraine and its people is unwavering, and we’ll continue to support you against Putin’s war.



Thank you for your friendship Volodymyr, you’re a hero, everybody loves you.https://t.co/a8AiE1EAz0 — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 3, 2022

Как сообщалось, члены Консервативной партии Великобритании в пятницу вечером завершили голосование за нового лидера.

Ожидается, что имя нового премьера станет известно в понедельник, 5 сентября.

По данным последних опросов, Лиз Трасс выигрывает борьбу за должность лидера Консервативной партии и премьер-министра у бывшего министра финансов Риши Сунака.