Германия предоставит Украине 200 млн евро помощи для переселенцев

Германия выделит Украине еще 200 млн евро на помощь внутренним переселенцам. Об этом заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце в интервью изданиям медиагруппы Funke, сообщает Deutsche Welle.

"Я поговорю с премьер-министром Украины Шмыгалем о том, как мы можем и дальше поддерживать украинское правительство в заботе о переселенцах. Речь идет о жилье, тепле, одежде и лекарствах", - сказала министр.

Украинский премьер Денис Шмыгаль 4 сентября прибудет в Берлин, где у него запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам Шульце, деньги предназначены для помощи внутренним переселенцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и уехать в другие регионы Украины.

"В сложившейся ситуации украинское государство не может обеспечить необходимые социальные выплаты без нашей поддержки", - подчеркнула Свенья Шульце, призвав не "ослабевать в своей солидарности" с Украиной осенью и зимой.

По данным Международной организации по миграции ООН, по состоянию на 23 августа внутренними переселенцами стали около 7 миллионов украинцев. Почти половина беженцев трудоспособного возраста - 44 процента - лишились дохода. 24 процента переселенцев сообщили, что в первую очередь полагаются на государственную поддержку, и лишь треть из них указали заработную плату в качестве основного источника дохода.