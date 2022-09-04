Германия предоставит Украине 200 млн евро помощи для переселенцев

Германия предоставит Украине 200 млн евро помощи для переселенцев

Германия выделит Украине еще 200 млн евро на помощь внутренним переселенцам. Об этом заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце в интервью изданиям медиагруппы Funke, сообщает Deutsche Welle.

"Я поговорю с премьер-министром Украины Шмыгалем о том, как мы можем и дальше поддерживать украинское правительство в заботе о переселенцах. Речь идет о жилье, тепле, одежде и лекарствах", - сказала министр.

Украинский премьер Денис Шмыгаль 4 сентября прибудет в Берлин, где у него запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам Шульце, деньги предназначены для помощи внутренним переселенцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и уехать в другие регионы Украины.

"В сложившейся ситуации украинское государство не может обеспечить необходимые социальные выплаты без нашей поддержки", - подчеркнула Свенья Шульце, призвав не "ослабевать в своей солидарности" с Украиной осенью и зимой.

По данным Международной организации по миграции ООН, по состоянию на 23 августа внутренними переселенцами стали около 7 миллионов украинцев. Почти половина беженцев трудоспособного возраста - 44 процента - лишились дохода. 24 процента переселенцев сообщили, что в первую очередь полагаются на государственную поддержку, и лишь треть из них указали заработную плату в качестве основного источника дохода. 

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