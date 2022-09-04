ВК "Юг": над Николаевской областью ПВО сбила российскую крылатую ракету

В воскресенье, 4 сентября, над Николаевской областью украинские военные сбили крылатую ракету класса воздух-земля Х-59, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Воздушное командования "Юг".

"4 сентября, около 06:00 в небе над Николаевской областью силами и средствами ПВО воздушного командования Юг сбито крылатую ракету класса воздуха-земля Х-59, выпущенную российским многофункциональным истребителем СУ-35" , — говорится в сообщении.

Отмечено, что угроза ракетных ударов остается высокой.