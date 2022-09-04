ОВА: россияне обстреляли Сумскую область, зафиксировано более 100 прилетов
В ночь на 4 сентября оккупанты обстреляли шесть общин в Сумской области, сообщает Новое время.
Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"За ночь по территории области было около 100 прилетов из РСЗО, САУ и минометов. Под вражеским огнем оказались общины Шосткинского района: Шалыгинская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская. А также Николаевская сельская и Краснопольская общины Сумского района", — говорится в сообщении.
Отмечено, что обошлось без жертв. Информация о разрушениях уточняется.