В Белом доме считают, что РФ готовится провести псевдореферендумы в сентябре

В США видят признаки того, что Россия намерена провести незаконные "референдумы" о присоединении оккупированных территорий Украины в сентябре, сообщает Новое время.

Об этом заявил спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби в интервью российскому телеканалу "Дождь".

"Мы видим признаки, указывающие на то, что Россия все еще собирается провести этот квазиреферендум уже в этом месяце. Это их способ достичь некоего подобия политической легитимности военных успехов, которых они либо уже достигли, либо собираются достичь, либо хотят достичь в будущем. И в каком-то смысле это может компенсировать тот факт, что они не добились нужных успехов, потому что пытаются достичь их политически" , — сказал чиновник администрации Байдена.

По словам Кирби, подобные "референдумы» — это "еще одна схема из кремлевской методички, чтобы претендовать на хоть какую-то легитимность в этой ничем не спровоцированной, нелегитимной войне, которую они развязали в Украине".

Представитель Белого дома подчеркнул, что согласно новым опросам, украинцы не хотят быть частью России, а хотят быть суверенным государством.

30 августа в Госдепе США сообщили, что Кремль попытается организовать фейковый "референдум" в Украине "в ближайшие недели".

Ранее разведка сообщала, что российские оккупанты планируют организовать так называемые "референдумы" в оккупированных городах Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.

В этих областях оккупанты создали избирательные комиссии для проведения так называемого "референдума" о вхождении захваченных территорий Украины в состав России и проводят агитацию среди местного населения.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, любая возможность переговоров будет закрыта.